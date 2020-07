Dopo le gare già in programma di Monza e il Mugello, nel Mondiale 2020 arriva anche Imola. Dopo 14 anni, il circuito "Enzo e Dino Ferrari" riapre alla Formula 1: l'ultima volta ci fu la vittoria di Michael Schumacher. La gara si correrà nel weekend 30 ottobre-1 novembre. Si corerrà anche a Portimao (Portogallo) e al Nürburgring (Germania). Cancellati i GP di Brasile, USA, Messico e Canada FORMULA 1, IL NUOVO CALENDARIO

Dopo Monza e il Mugello, anche Imola nel calendario del Mondiale di Formula 1 2020. La decisione ufficiale, annunciata attraverso un comunicato, arriva dopo settimane di trattative che riaprono le porte dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" al Circus a distanza di 14 anni dall’ultima gara lì disputata e che si concluse con la vittoria di Michael Schumacher. Il GP si disputerà nel weekend 30 ottobre-1 novembre. Oltre a Imola, ritorno della Formula 1 sul circuito del Nürburgring (9-11 ottobre) ed esordio a Portimao (23-25 ottobre)

Quando si correrà il GP di F1 a Imola? vedi anche 10 momenti che hanno fatto la storia del GP di Imola Nel calendario attuale, e in attesa di ulteriori novità, Imola e altre due gare europee -Nürburgrin e Portimao - sono state inserite dopo dopo il GP di Russia, già confermato in precedenza per il weekend del 25-27 settembre: la gara dunque si correrà l'1 novembre. Il calendario della Formula 1 2020 aggiornato: 3-5 luglio GP Austria (Spielberg)

10-12 luglrio GP Stiria (Spielberg)

17-19 luglio GP Ungheria (Hungaroring)

31 luglio-2 agosto GP Gran Bretagna (Silverstone)

7-9 agosto Gp 70° Anniversario (Silverstone)

14-16 agosto GP Spagna (Barcellona)

28-30 agosto GP Belgio (Spa- Francorchamps)

4-6 settembre GP Italia (Monza)

11-13 settembre GP Toscana Ferrari 1000 (Mugello)

25-27 settembre GP Russia (Sochi)

9-11 ottobre GP Eifel (Nürburgring)

23-25 ottobre GP Portogallo (Portimao)

30 ottobre-1 novembre GP Emilia Romagna (Imola)

Nella storia di Imola La storia di Imola in Formula 1 è legata anche ad episodi molto dolorosi, quelli del Gran Premio del 1994, dove persero infatti la vita Roland Ratzenberger (sabato) e Ayrton Senna (domenica). Una sequenza di crash che in realtà ebbe inizio nel venerdì di libere con Rubens Barrichello, che rimase ferito, così come poi alcuni meccanici e spettatori, coinvolti in incidenti verificatisi durante la gara.