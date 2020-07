10/10 ©Getty

10) IL SENNA DAY - La F1 non torna a Imola dal 2006. Il circuito, nel frattempo rinnovato, ha continuato a ospitare gare di altre categorie. Ma in questi anni lo abbiamo visto riempirsi anche per ricordare il grande campione scomparso a cui è inevitabilmente legata la sua storia. L’anno scorso per il Senna Day la folla ha invaso l’autodromo per ricordare Ayrton. Per molte generazioni quel maledetto pomeriggio del 1994 è impossibile da dimenticare.