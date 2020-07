Quarto weekend di Formula 1 e qualche incertezza (normale per l'Inghilterra) sul meteo che i piloti potrebbero ritrovarsi durante le sessioni. Il cielo non sarà mai del tutto libero dalle nuvole, ma pioverà a Silverstone? Qui le previsioni da venerdì a domenica. Il GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) GUIDA TV: IL GP DI SILVERSTONE SU SKY SPORT

Che il meteo sia piuttosto variabile in Gran Bretagna, è cosa nota. Eppure per il quarto weekend di Formula 1 in programma a Silverstone, la pioggia non dovrebbe rappresentare un (grosso) problema. Anche se, a dire il vero, qualche pilota come Verstappen si è augurato una gara bagnata). Il cielo non sarà mai libero del tutto dalle nuvole, le percentuali di precipitazioni però sono basse.