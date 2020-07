Dopo l'andamento delle prime gare, a Silverstone il favorito è sempre Hamilton. La Ferrari è però chiamata a rialzare la tesa, con la consapevolezza che la stagione in corso è come un laboratorio per costruire un futuro importante. Mercoledì, tra le due gare nel Regno Unito, previsto un filming day in cui potrebbero essere testate delle novità. Il GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)



GP SILVERSTONE, GUIDA TV - IL METEO

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è paragonato a Benjamin Button. Un parallelo che nella Formula 1 ne innesca un altro, quello con Lewis Hamilton. Il campione in carica col passare degli anni sembra migliorare e trovare sempre più energia nella lotta contri i tanti giovani che stanno facendo bene in questa come nella precedente stagione. Alla quarta gara del Mondiale 2020 tutti si augurano che la battaglia in pista sia un po’ più aperta, ma se si guardano i numeri è lui il dominatore. E a Silverstone, casa sua, solitamente si esalta di più.



Le statistiche leggi anche Silverstone, circuito a tutto Hamilton: i numeri Le statistiche degli ultimi 12 anni parlano chiaro: Hamilton a Silverstone ha vinto 6 volte, conquistato 6 pole, ed è salito 9 volte sul podio. Come se non bastasse, ora arriva da due vittorie di fila. Insomma, non ci sono dubbi sul fatto che sia lui il favorito per la vittoria, spinto da una Power Unit Mercedes che ha fatto un ulteriore salto in avanti. Lewis grande favorito, dunque, cercando di capire se questa prima gara in Gran Bretagna sarà per la Red Bull un’ultima chiamata per capire se potrà lottare contro le “Frecce nere”.

La Ferrari come un laboratorio leggi anche Elkann: "Ai tifosi Ferrari chiedo pazienza" Le parole del presidente Johon Elkann hanno fotografato la situazione della competitività attuale della Rossa; una monoposto che presenta lacune in diversi punti a partire dalle curve veloci e dai lunghi rettilinei La SF1000 è una base per il Mondiale 2021, in attesa della rivoluzione regolamentare. Sarà un’annata in cui ragionare gara per gara, aspettando tempi migliori. La Ferrari per il futuro ha deciso di puntare su Leclerc e Sainz, confermando Binotto alla luce di una riorganizzazione predisposta per ricompattare tutto il gruppo. Ora la Rossa è una sorta di laboratorio, con l’obiettivo di trovare la formula per uscire al più presto dal momento difficile.