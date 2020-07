Con una Red Bull ancora da decifrare in questo avvio di stagione, il pilota olandese guarda al meto per la gara di Silverstone: "La pioggia non mi dispiacerebbe, potrebbe rimescolare le carte". Il GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) GUIDA TV: IL GP DI SILVERSTONE SU SKY SPORT

Se non è una danza della pioggia, è comunque qualcosa che ci si avvicina molto quella di Max Verstappen in vista della prima gara a Silverstone, dove la Formula 1 resterà per due settimane. "La pioggia non mi dispiacerebbe, potrebbe rimescolare le carte", dice l'olandese che finora si è ritrovato alla guida di una Red Bull dalla quale ci sarebbe aspettati qualcosa di più.“Andiamo a Silverstone per due settimane, è una grande pista: le curve sono incredibilmente veloci, come la Copse - spiega Max - Anche Maggots si fa in pieno in settima marcia, è da pazzi, soprattutto in qualifica, dato che il freno non si tocca mai, basta solo cambiare marcia. Su questo tracciato bisognerà lavorare parecchio sul set-up, e bisognerà trovare il giusto mix tra velocità di punta e guidabilità. Se dovesse piovere non mi dispiacerebbe, perché potrebbe rimescolare le carte".