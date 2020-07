Chiamato all'ultimo minuto dalla Racing Point per sostituire Sergio Perez, Nico Hulkenberg ha fatto i conti con alcuni inconvenienti nella prima sessione di prove libere. Il tedesco, che indossava un casco nero, ha dovuto accontentarsi della tuta di Lance Stroll, di qualche centimetro più basso. Il risultato? Tuta decisamente stretta e corta per 'Hulk'. Il GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 1 (canale 201)

PEREZ POSITIVO AL CORONAVIRUS: HULKENBERG SOSTITUTO