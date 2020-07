Forte impatto a 195 orari per il pilota tahilandese della Red Bull nella seconda sessione di prove libere del GP della Gran Bretagna: nessuna conseguenza per lui e controlli di routine al centro medico. Aveva lamentato problemi di sovrasterzo alla RB16. Il GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 1 (canale 201)

