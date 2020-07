La Williams è scesa in pista a Silverstone e lo farà per tutto il weekend con una speciale livrea dedicata agli eroi anti Covid-19. La scuderia britannica ha infatti stampato un "Thank you NHS and all key workers", ovvero un ringraziamento agli operatori del sistema sanitario inglese e a tutti i lavoratori chiave della nazione. La scritta è ben visibile su entrambi i lati del cockpit della FW43 guidata da George Russell e Nicholas Latifi. Durante il picco di pandemia in Gran Bretagna, la responsabile medica della scuderia, Su Chantry, era tornata come volontaria a servire presso il John Radcliffe Hospital di Oxford.