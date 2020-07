Scaramuccia in pista per Mick Schumacher, che mostra il dito medio a Nissany dopo un'incomprensione durante le qualifiche del GP di Gran Bretagna di Formula 2. I due si mandano a quel paese, prima di riprendere regolarmente il giro. Grande temperamento per il tedesco, che ha poi conquistato il terzo tempo con la sua Prema Racing

F2, DRUGOVICH IN POLE A SILVERSTONE