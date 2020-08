Sostituzione del cambio per il pilota russo che scatterà in griglia con cinque posizioni di penalità con la sua Alpha Tauri. Il GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) GP SILVERSTONE, LE QUALIFICHE LIVE

In salita ancora prima d'inziaire la gara di Silverstone per Daniil Kvyat: il pilota russo dell'Alpha Tauri sarà retrocesso di 5 posizioni in griglia di partenza al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Al termine delle libere del venerdì, infatti, è stato sostituito il cambio sulla sua monoposto e, come da regolamento, scatta la penalità.