Il GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Vettel: "Gomme soft non ideali per la gara"

Questa l'analisi di Sebastian Vettel ai microfoni di 'Sky Sport': "Probabilmente ho faticato a trovare il ritmo. La macchina non era particolarmente male, ma non era adatta a me quest’oggi. Ieri ho faticato anche perché ho fatto molti pochi giri. Stamattina mettermi in ritmo non è stato semplice. Comunque domani le proverò tutte e poi vedremo quale sarà il risultato”. Seb ha dovuto ricorrere a un treno di gomme rosse, con cui partirà domenica: “Gomme soft? Sì, non sono l’ideale vedendo gli altri. Ma la situazione è questa, dobbiamo cercare di sfruttarla al massimo”.