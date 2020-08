Mondiale, le classifiche dopo Silverstone

Lewis Hamilton ha vinto da dominatore ma rocambolescamente il GP di Silverstone. Il

britannico della Mercedes ha forato all'ultimo giro ma è riuscito a precedere fortunosamente sul traguardo Verstappen sulla Red Bull. Terzo posto per la Ferrari di Leclerc, decimo Vettel. Per Hamilton è la terza vittoria su quattro gare in questo Mondiale, le cui classifiche hanno presto al momento una precisa direzione.

CLASSIFICA PILOTI F1 2020

1. L. Hamilton Mercedes 88 punti

2. V. Bottas Mercedes 58

3. M. Verstappen Red Bull 52

4. L. Norris McLaren 36

5. Charles Leclerc 33

6. A. Albon Red Bull 26

7. L. Stroll Racing Point 20

8. Daniel Ricciardo 20

9. Sergio Perez 16

10. C. Sainz McLaren 15

11. E. Ocon Renault 12

12. Pierre Gasly 12

13. Sebastian Vettel 13

14. Antonio Giovianzzi 2

15. Kevin Magnussen 1

16. Daniil Kvyat 1

17. Nico Hulkenberg 0

18. Kimi Raikkonen 0

19. N. Latifi Williams 0

20. G. Russell Williams 0



CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2020

1. Mercedes 146

2. Red Bull 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Racing Point 42

6. Renault 32

7. Alpha Tauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0