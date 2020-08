Il team principal della Ferrari dopo la gara di Silverstone e il terzo posto di Leclerc: "E' stato paziente, ha saputo gestire". E sul futuro: "Mi trovo bene in questa azienda, la squadra è coesa in un momento non facile" GP SILVERSTONE, LA CRONACA DELLA GARA

"Leclerc stato molto bravo ieri e oggi nel gestire le gomme, sapevamo che avevamo un vantaggio in qualifica, ha fatto un bel lavoro su quel fronte. E' stato molto paziente, non è mai spinto nelle curve veloci, e' andato piano per arrivare in fondo. Ha gestito bene la gara ed è stato premiato alla fine". E' moderatamente soddisfatto il team principal della ferrari Mattia Binotto per l'insperato terzo posto dei pilota monegasco nel gp d'Inghilterra.



I problemi della Ferrari leggi anche Leclerc: "Fortunati, ma ottima gestione di gomme" "La parte meno bella della giornata è ancora la nostra prestazione, ha detto Binotto. Il terzo posto è il meglio che si possa sperare in questo momento, è ovvio che i nostri piloti non possano trovarsi a loro agio". Entrando nel dettaglio tecnico, Binotto ha osservato che "la macchina è bilanciata. Se sia per il carico aerodinamico o altro, lo vedremo dai dati. Abbiamo portato un'ala provata con le simulazioni, per noi era l'ideale per una pista come questa considerando la nostra vettura. Sicuramente ripartiremo da questo".