Sul tracciato britannico, successo in Gara-2 per il russo Smolyar davanti a Beckmann e Novalak. Ma è sotto investigazione. In classifica Piastri resta leader con 18 punti di vantaggio sul compagno di squadra Sargeant. Bene Malvestiti, 13° al traguardo, Nannini, Deledda, ultimo. A Silverstone si tornerà a girare il 7 agosto

A Silverstone, in Gara-2, il leader del campionato di F3 –l’australiano Oscar Piastri -parte dalla quinta fila. Davanti scattano Smolyar e Beckmann, per effetto del rovesciamento in griglia delle prime dieci posizioni al traguardo in gara 1. Osservato speciale quel Lawson, neozelandese, capace nel primo dei due eventi del week-end britannico, di tenere alle spalle l’alfiere della Prema, che ancora una volta ha dominato come team, piazzando tutti e tre i piloti nelle prime cinque posizioni. Partenza pulita e Smolyar prende subito la testa. In difficoltà il leader Piastri che –complice anche una brutta escursione- dopo due giri si ritrova sedicesimo. Intanto penalità per Fernardez (10” di stop and go per un cattivo allineamento al via). Giro veloce di Smolyar, che prova ad allungare, mentre fora Doohan. Al 4° giro rientra anche Deledda a sostituire il musetto.