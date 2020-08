Silverstone review: Hamilton, l'uomo dei record

Nemmeno una foratura e mezzo giro su tre ruote hanno impedito ad Hamilton di vincere: il britannico ha dunque conquistato il settimo sigillo a Silverstone nonostante 'l'handicap' SILVERSTONE: HIGHLIGHTS DELLA GARA

Come abbiamo ricordato in diretta, questa di Hamilton è la seconda vittoria su tre ruote “funzionanti” nella storia della F.1 dopo il GP degli USA 1967, quando Jim Clark percorse gli ultimi tre giri con la sospensione destra KO, perdendo mezzo minuto ma conservando la prima posizione. Altre vittorie clamorose, al rallentatore, sono il GP di Spagna del 2001, quando Schumacher, temendo l’esplosione di una gomma, procedette a rilento negli ultimi giri. Era secondo, ma Hakkinen davanti a lui ruppe la frizione all’ultimo passaggio, ed ereditò così la vittoria. Prost nel 1986 ad Imola vinse zigzagando: la sua vettura era totalmente priva di benzina; Nelson Piquet non lo riprese per soli sette secondi. Prost l’anno prima, nello stesso GP, aveva vinto con il serbatoio a secco, ma fu squalificato perché trovato sottopeso.

Il settebello di Hamilton Dove cominciare per l’elenco dei record di Hamilton a Silverstone? E’ il primo pilota che vince per 7 volte il GP di casa, lasciando Prost al secondo posto con 6 successi nel GP di Francia. Il suo 10° podio a Silverstone gli consente di diventare il secondo pilota con almeno 10 podi in un tracciato dopo Schumacher, il cui record è di ben 12 podi a Imola. Per la 20^ volta in carriera Hamilton è rimasto in testa dall’inizio alla fine: è un nuovo primato. Senna si fermò a quota 19 al GP d’Australia del 1991. Hamilton registra anche due “cento”: la sua 100^ prima fila con la Mercedes ed il suo 100° podio dall’inizio dell’era Power Unit nel 2014.