Ragazzi fortunati, ma non solo. Ovviamente. Il finale thrilling del Gran Premio di Silverstone ha premiato chi come Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma anche Max Verstappen, il fine settimana se lo sono costruiti guidando alla grande e anche sopra i problemi. Come quello di arrivare al traguardo su tre ruote con l’anteriore sinistra aperta, al limite dell’usura. Lewis Hamilton ha conquistato, in maniera poco regale ma comunque decisiva, la sua settimana vittoria sulla pista di casa, portando dopo la quarta gara della stagione il vantaggio in classifica su Valtteri Bottas già di trenta punti. Più sfortunato il finlandese, al quale è capitata la stessa sorte ma con un giro d’anticipo e così la sosta obbligata gli ha fatto perdere la seconda posizione e finire fuori dai punti. Fare 38 giri sulla stessa gomma dopo il cambio fatto in regime di safety car, tenendo dietro un indiavolato Verstappen, per la Mercedes ha pagato a metà. Così il secondo posto se l’è guadagnato il pilota della Red Bull, che per non rischiare alla fine è rientrato a cambiare le gomme giocandosi con tutta probabilità persino la vittoria. Al posto giusto era anche Charles Leclerc, che è tornato così sul podio in maniera del tutto insperata su una pista che alla vigilia in Ferrari temevano molto. Essere partito dalla quarta posizione per il monegasco ha contato tantissimo, come aver gestito i limiti della macchina in gara girando con una regolarità impressionante. Mentre Sebastian Vettel dopo una domenica faticosissima ha portato a casa almeno il punto della decima posizione. Leclerc è la faccia bella di questa Ferrari, alla quale manca ancora prestazione. In attesa di altre prove, la strada per risalire rimane lunga e delicata.