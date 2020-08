5/10 ©Getty

FERNANDO ALONSO, 32 VITTORIE. Lo spagnolo ha conquistato due volte il titolo mondiale nel 2005 e nel 2006 a bordo della Renault. Con la casa francese ha conquistato 17 vittorie, per poi passare una stagione in McLaren (4). Dal 2010 in Ferrari, dove ha vinto 11 GP

Le monoposto più vincenti