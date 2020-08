Giornata in pista per la Ferrari, impegnata nei 100 Km filming day anche con l'obiettivo di trarre dati utili per il futuro e per la seconda gara in programma domenica a Silverstone. Sarà il GP del 70° anniversario della F1: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GUIDA TV: IL GP DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA F1 SU SKY

La pista e gli obiettivi rimangono gli stessi per tutti. A cambiare sono in parte le certezze che ogni team ha dopo aver già corso una gara sullo stesso tracciato, imprevisti permettendo. Hamilton correrà per fare il bis, Verstappen per cercare di dare fastidio e portare al limite di nuovo le Mercedes,la Ferrari – consapevole che puntare alla vittoria è impossibile – cercherà di raccogliere più punti possibili massimizzando il pacchetto nelle mani dei due piloti. La SF1000 sarà di nuovo scarichissima, come lo è stata lo scorso fine settimana. A confermarlo è stato il capo degli aerodinamici Enrico Cardile.

I 100 km del filming day fatti qui serviranno anche a migliorare ulteriormente il bilancio generale della Rossa, magari riuscendo a mangiare qualche prezioso decimo sui rivali davanti. Al di là dei fini puramente commerciali della giornata i dati e le prove raccolte saranno analizzati e valutati, quando una macchina è in pista non lo è mai per caso.