GP 70 anni F1, le Libere 1 LIVE

ULTIM'ORA

Le tappe che hanno portato alla decisione di oggi:

La Racing Point è sospettata di essere simile alla Mercedes 2019 . VIDEO

è sospettata di essere simile alla . VIDEO Il 16 luglio arriva il primo reclamo della Renault . I DETTAGLI

della . I DETTAGLI Il reclamo riguarda le prese d'aria dei freni della RP

della RP Il 2 agosto il nuovo reclamo della Renault. I DETTAGLI

della Renault. I DETTAGLI Il 7 agosto la decisione dei commissari: 15 punti, 400 mila dollari di multa per il GP Stiria, reprimenda per Ungheria e Silverstone

Nello specifico, le monoposto di Perez e Stroll sono state sanzionate di 7.5 punti e 200mila dollari.

- C'è il documento e il verdetto - 14 pagine - sul casoLa "Rosa" è sospettata di essere molto simile alladel 2019, con il reclamo che riguarda le15 punti di penalità edi multa. I punti tolti riguardano la gara in Stiria così come la multa;, invece, per i successivi Gran Premi in Ungheria e Gran Bretagna