Nella conferenza del secondo GP di Silverstone, il pilota britannico spiega di essere concentrato sul presente dopo il rinnovo con la Williams e di non guardare al 2022: "Voglio tirare fuori il massimo dalla macchia. E credo di avere l'appoggio totale della Mercedes".

ll rinnovo di George Russell con la Williams, arrivato qualche settimana fa, era stato il preludio a quello di Valtteri Bottas con la Mercedes e ufficializzato nelle ultiime ore. Così per il giovane pilota britannico, nell’orbita del team di Brackley, l’ipotesi di un futuro da titolare nelle “Frecce d’Argento” è rinviata. “In questo momento i miei pensieri non sono al 2022 – ha detto nella conferenza stampa del secondo GP di Silverstone - Voglio concentrarmi sul presente e vivere alla giornata. L'obiettivo è provare a essere veloce, a tirare fuori il massimo dalla macchina. Penso di avere l’appoggio totale di Mercedes. Tutto sta andando come stabilito nel 2017, dopo la firma sul contratto".