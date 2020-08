Il team campione del mondo ha ufficializzato il rinnovo di Valtteri Bottas: il contratto del finlandese esteso al Mondiale 2021. In questo fine settimana si corre a Silverstone per il GP dei 70 anni della F1: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GUIDA TV DEL GP DI "SILVERSTONE 2"

La Mercedes non molla Valtteri Bottas. Il team campione del mondo ha annunciato con un comunicato ufficiale il rinnovo del pilota finalndese per la stagione 2021. "Sono molto felice di rimanere con la Mercedes nel 2021 - ha detto Bottas - grazie a tutto il team e alla pfamiglia Mercedes per il loro continuo supporto e la loro fiducia in me. Sono molto orgoglioso di rappresentare questa grande squadra e la stella a tre punte nel nostro viaggio insieme anche il prossimo anno".