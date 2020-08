Monza, il poster ufficiale del GP d'Italia

Un manifesto ufficiale per introdurre il GP d'Italia che si correrà a Monza. Sui social dell'Autodromo: "Le Frecce Tricolori che sorvolano la Villa Reale, il rosso che accende la passione nei cuori di milioni di appassionati, gli inconfondibili cordoli della nostra storica pista". In questo fine settimana si corre a Silverstone per il GP dei 70 anni della F1: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)



GUIDA TV DEL GP DI "SILVERSTONE 2"