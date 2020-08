Il futuro di Vettel sembrerebbe deciso per la prossima stagione: sempre più insistenti i rumors sul suo accordo imminente con la Racing Point, dal 2021 Aston Martin. L'intesa sembrerebbe ai dettagli. In questo fine settimana si corre a Silverstone per il GP dei 70 anni della F1: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Se n’era già discusso parecchio in occasione della gara in Ungheria, con quelle voci insistenti e arrivate dalla Germania su un Sebastian Vettel in volata per prendere il posto di Sergio “Checo” Perez alla Racing Point, futura Aston Martin, nel Mondiale 2021. Altrettanto forti sono le voci che rimbalzano e si fanno sempre più insistenti in queste ore nel paddock di Silverstone, dove la F1 corre il suo secondo GP consecutivo. Rumors secondo i quali l’intesa tra Vettel e il team sarebbe ai dettagli. Per quanto possa contare come indizio, domenica scorsa il pilota tedesco avrebbe lasciato il circuito con il team principal della Racing, Otmar Szafnauer.