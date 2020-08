Penalità Racing Point, come cambia la classifica

Racing Point penalizzata di 15 punti dalla sentenza FIA dopo i reclami della Renault sulle prese d'aria troppo simili alla Mercedes 2019: la sanzione riguarda il GP di Stiria e alla decisione si sommano 400mila dollari di multa. Ecco come cambia la classifica Costruttori del Mondiale 2020. Il GP dei 70 anni della F1 in diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

La Racing Point sanzionata 7,5 punti per ogni vettura iscritta al campionato, ovvero 15 punti in totale. E' quanto ha deciso la Federazione automobilistica internazionale (Fia) che accolto il ricorso della Renault che aveva puntato il dito sulle prese d'aria dei freni troppo simili alle Mercedes dell'anno scorso. In realtà, l'impressione è che la somiglianza non riguardi solo questa componente. La Racing Point, di proprietà del miliardario canadese Lawrence Stroll e le cui auto sono alimentate da motori Mercedes, dovrà pagare anche una multa di 200.000 euro per ogni vettura interessata. Ecco come cambia la classifica Costruttori del Mondiale:

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2020

1. Mercedes 146

2. Red Bull 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Renault 32

6. 5. Racing Point 27

7. Alpha Tauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0