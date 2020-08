Ferrari in difficoltà con le soft: l'analisi

In queste qualifiche del GP 70° anniversario, Bottas è riuscito a sorprendere Hamilton festeggiando nel migliore dei modi il rinnovo del contratto. Lewis Hamilton è rimasto staccato di appena 63 millesimi di secondo precedendo la Racing Point di un ritrovato Hulkenberg. La Red Bull, almeno in qualifica, non ha brillato. Verstappen si è dovuto accontentare della quarta posizione con Albon in nona. Ottima la prestazione di Daniel Ricciardo con una Renault in grande crescita. Delude la Ferrari con Leclerc ottavo e con Vettel che non si è qualificato nel Q3. Se andiamo ad analizzare i best sector possiamo notare che, Mercedes , ha fatto una netta differenza su tutti gli altri nel secondo e terzo settore dove conta tantissimo il carico aerodinamico e il grip meccanico. Nel primo settore, quello di potenza, i tempi, come potete osservare dalla tabella in basso, sono tutti piuttosto similari. Nella lotta per la Pole Position, Bottas, ha costruito la sua prima posizione nel settore centrale rifilando quasi 1 decimo ad Hamilton da curva 10 a curva 14. Nei restanti settore i tempi sono similari.

Nella top 10 tutti con le medie tranne Verstappen che ha puntato sulle hard

Come abbiamo raccontato durante l'analisi delle libere, i team, nel Q2, hanno cercato di evitare la gomma rossa per non compromettere la prestazione in gara. Una gomma soft che non riesce a garantire il grip necessario nel singolo giro e quindi diventa pressoché inutile per la gara quando le vetture sono anche molto più pesanti visto il carico di benzina imbarcato. Tutti i top 10, ad accezione di Verstappen, si sono qualificati con il compound medio. Molto particolare la scelta del pilota olandese che ha deciso di diversificare la strategia puntando addirittura sulla Hard. Peccato che ha ottenuto solo il quarto tempo, dietro anche ad Hulkenberg, e questo potrebbe essere un problema nella partenza di domani. Difficilmente potrà guadagnare posizioni al via a causa del grip maggiore che avranno gli altri ma dovrà cercare di difendersi da Ricciardo e company che cercheranno di attaccarlo subito. Per la sua gara sarà importante conservare o addirittura migliorare alla prima curva la P4 cercando di attaccare nei primissimi giri Hulkenberg. Se non questo non accadesse, Mercedes, potrebbe guadagnare secondi preziosi già nei primissimi giri.

Da segnalare, ancora una volta, l’esclusione al Q3 di Vettel che non è riuscito a qualificarsi nella top 10 nonostante la utilizzo delle gomme soft.

Nel Q3 Mercedes e Ricciardo puntano sulla gomma media

Le gomme hanno rappresentato la vera incognita di questo fine settimana visto che, anche nel Q3, i piloti erano veramente indecisi su quale compound utilizzare. Mercedes ha puntato sulla soft nel primo stint per poi usare la media nel secondo quando, sia Bottas che Hamilton, hanno migliorato i tempi del primo run. Scelta opposto per Verstappen che ha montato prima la media per poi passare alla soft. Proprio il pilota olandese, nel secondo tentativo, ha voluto il compound più morbido per essere più veloce nel primo settore visto che, con la media, non riusciva a portare

velocemente in temperatura sia l’assale anteriore che il posteriore. A dati in mano si conferma che, la soft, ti garantiva maggior velocità nel sector 1 ma poi, la media, era più rapida nel sector 2 e 3. Quanto scritto era stato notato anche dai due piloti Mercedes che, nella giornata di ieri, avevano dichiarato: “Nella prima parte del giro la soft è decisamente più veloce. Ma poi le gomme sono così morbide che si consumano velocemente. Nelle ultime curve, le gomme posteriori iniziano a surriscaldarsi con la mescola soft, mentre le gomme medie rimangono stabili".

Renault e Racing Point le soprese di giornata

Rispetto alla settimana scorsa i team che hanno fatto il balzo in avanti maggiore sono stati la Racing Pont e la Renault. Racing Point ha capito di aver sbagliato l’assetto aerodinamico avendo girato con una vettura troppo carica e per questo hanno portato in pista un’ala posteriore a cucchiaio per cercare di scaricare maggiormente la RP20. I risultati sono stati eccellenti con Hulkenberg che si è qualificato in terza posizione con Stroll sesto. Di Renault avevamo segnato già la settimana scorsa l’ottimo passo gara ma era mancata in qualifica. Non essersi qualificato in ottima posizione aveva compromesso la gara di Ricciardo che

poteva ottenere un risultato migliore rispetto al quarto posto. Fin da venerdì, per cercare di massimizzare la prestazione in qualifica, lavorando molto a livello

meccanico. Sono stati testati dei nuovi componenti che hanno dato ottimi risultati come confermato dalla quinta posizione ottenuta da Ricciardo. Per la gara sono gli unici ad aver simulato il long run con le hard ottenuto riscontri molto positivi. Gli altri team non l’hanno utilizzata durante le libere per conservare per la gara i due set di pneumatici ma, Renault, ha voluto correre questo rischio in quanto pensa che la corsa sarà a due soste con medie, media e hard.