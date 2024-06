Norris: "Siamo in lotta per il campionato, non ho vinto quando dovevo farlo"

È partito in pole position e ha finito la gara alle spalle di Verstappen, al termine del GP Norris è molto duro con sé stesso: “L’ho persa in partenza. Avremmo dovuto vincere oggi perché avevamo la macchina migliore; avrei dovuto cogliere questa opportunità”. Guardando alla stagione in corso, afferma: “Siamo in lotta per il campionato e per le vittorie; non ho vinto quando dovevo farlo e non posso essere contento”. Il Mondiale torna domenica in Austria: live su Sky e in streaming su NOW

