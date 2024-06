Alla fine si tratta di arrabbiature per la 5^ e la 6^ posizione, ma se indicazioni erano state date nel briefing pre GP, è normale che qualcuno se la sia presa per gli accordi non rispettati. Sainz era arrivato con molte aspettative, spiegando che però era necessario vedere l’andamento delle libere per capire se coltivare o meno ambizioni di vittoria. Sabato, invece, aveva detto che avrebbe avuto chance di podio se si fosse ritrovato in top 5 dopo il primo giro. Ma essere lì voleva dire battagliare con Leclerc