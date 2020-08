Il pilota tedesco della Ferrari analizza la gara di Silverstone e il suo dodicesimo posto: "Il modo in cui mi sono girato al primo giro non ha aiutato, forse ho avuto un colpo da un cordolo ma la strategia in generale non è stata grandiosa"

“Siamo reduci da due settimane molto negative, al momento non sono giornate buone per me, è frustrante". Sebastian Vettel non usa giri di parole per spiegare il suo stato d'animo al termine di un altro GP difficile, quello dei 70 anni della F1 a Silverstone dove ha ottenuto solo il 12esimo posto. "Ci abbiamo provato, ma il modo in cui mi sono girato al primo giro non ha aiutato, forse ho avuto un colpo da un cordolo ma la strategia in generale non è stata grandiosa. Andiamo avanti e cercherò a di continuare a fare del mio meglio".