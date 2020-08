Sprint Race incredibile a Silverstone: il pilota olandese, secondo per quasi tutta la gara, sorpassa nel finale Zendeli e vince. Sul podio anche Pourcahire. Oggi il GP del 70° anniversario della F1 in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Sprint Race da batticuore. Così è stato il finale della seconda gara della Formula 3 a Silverstone, con Bent Viscaal che a vinto al termine di una prova fatta di grinta e attesa, ma anche di notevole opportunismo. Il pilota olandese della MP Motorsport, infatti, per quasti tutta la Sprint è stato alle spalle di Lirimi Zendeli, salvo superarlo nel finale. Il tedesco della Trident paga un errore poco prima della Copse, probabilmente per una marcia sbagliata. Per Viscaal si tratta della prima vittoria; sul podio anche Pourchaire, scattato nono. Logan Sargeant resta leader della classifica, ma la sua gara è stata irrimediabilmente condizionata dal tamponamento con Cameron Das.