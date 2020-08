Il pilota canadese della Williams nella conferenza del giovedì a Barcellona: "Mostrato poco potenziale il sabato, non è quello che speravo in questa fase". Il GP del Montmeló in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Al sabato non ho mostrato molto potenziale. C'è la progressione ma non il risultato che speravo di avere in questa fase". Sono le parole di Nicholas Latifi, pilota della Williams, nella conferenza del giovedì al GP di Spagna. "Credo che questo sia l’unico punto che mi ha un po' deluso nelle prime gare. Siamo stati sfortunati in certe occasioni, però ho commesso degli errori quando la vettura mostrava più potenziale", ha aggiunto il canadese per spiegare la prima parte della sua stagione da rookie.