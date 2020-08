Montmeló, Libere 1 LIVE: si comincia alle 11

Alle 11 semaforo verde per il via delle prime libere a Montmeló: è il sesto weekend del Mondiale 2020. Dopo Racing Point e futuro di Vettel, questioni ancora aperte, nel paddock della F1 ora si discute anche sulla decisione della FIA di voler elminare il party-mode (più cavalli in qualifica). Il GP della Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GUIDA TV - METEO - VIDEO