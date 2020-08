Il monegasco della Ferrari nella conferenza del giovedì: "Getione gomme? Era il mio punto debole. Sarà difficile la gara a Barcellona, ma daremo il massimo. Eliminare il party-mode? Sarei favorevole, ma per noi cambia poco". Il GP del Montmeló in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Non so perché fossimo così veloci in gara a Silverstone, più delle aspettative. Gomme? Penso di essere migliorato nella gestione. Era il mio punto debole nel 2019 e credo di ave fatto un buon lavoro". Così Charles Leclerc in una conferenza piloti del GP di Spagna dove la maggior parte delle domande sono state rivolte al compagno di squadra Sebastian Vettel, al centro di voci che lo vorrebbero via dalla Ferrari prima del termine della stagione.