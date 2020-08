Il campione del mondo ha un'idea precisa sulla direttiva della FIA che punta a eliminare il bottone magico: "Una situazione fatta per rallentarci, ma non credo otterranno il risultato che vogliono". Il GP della Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

“L’abolizione del party-mode non sorprende, cercano sempre di rallentarci ma per noi non cambia molto, quindi non è un problema. I ragazzi del nostro team hanno fatto un ottimo lavoro sul motore. Ovviamente questa situazione è fatta per rallentarci, ma non credo che otterranno il risultato che vogliono. Ma va benissimo se lo fanno". Chiaro, chiarissimo Lewis Hamilton nella conferenza stampa dei piloti a Barcellona. Il campione del mondo della Mercedes ha un'idea precisa sulla direttiva della FIA che punta, già dalla gara in Belgio, ad eliminare il "bottone magico".