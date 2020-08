Non solo il caso Racing Point e il futuro di Vettel. Nel paddock della F1 il nuovo argomento da affrontare è il party-mode, o "bottone magico": si tratta del sistema che potenzia le prestazioni delle monoposto in qualifica. La FIA vorrebbe eliminarlo già dalla prossima gara in Belgio e ha inviato una lettera ai team. Il GP del Montmeló in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

