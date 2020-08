F2, GP Spagna: pole position per Ilott

Seconda pole consecutiva per il leader del Mondiale di Formula 2, il britannico Ilott, che a Barcellona precede il russo Shwartzman. Quinto Mick Schumacher. Il GP della Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Callum Ilott si prende la pole position del GP di Spagna di Formula 2, la seconda di fila dopo quella centrata sette giorni fa a Silverstone. Sul circuito di Barcellona, il britannico dell'UNI-Virtuosi, leader del Mondiale, ha chiuso in 1'28''381, precedendo di quasi due decimi il russo della Prema, Robert Shwartzman. Seconda fila per il cinese Zhou e per il brasiliano Drugovich. Quinta piazza per Mick Schumacher, mentre l'italiano Luca Ghiotto partirà in Feature Race dalla 20^ posizione.