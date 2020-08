Hamilton: "Difficile vincere qui dalla pole" VIDEO

Lewis Hamilton domina le qualifiche a Barcellona, pista su cui è difficile vincere dalla pole: "Non è semplice, il lavoro non è completo. C'è molto stress fisico anche per la macchina a causa del caldo, dovremo gestire le gomme". Promette battaglia Bottas: "Cercherò di passare Lewis in partenza". Il GP della Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Pole position numero 92 in carriera per Lewis Hamilton, che potrebbe toccare la tripla cifra già in questo 2020. Il campione del mondo britannico si conferma una macchina da qualifica anche a Barcellona, anche se per la gara di domenica non sarà così semplice: " Partiamo dalla posizione migliore ma è difficile vincere qui dalla pole, cercherò di partire nel modo migliore possibile - ha detto Hamilton -. Strada per la curva 1 è molto lunga, quindi il lavoro non è completo. Il dazio che paghi a livello fisico è alto e anche le gomme faticano di più, come quando devi raffreddarle". Hamilton ringrazia come sempre la Mercedes, alla 100^ pole nell'era ibrida: "I ragazzi hanno fatto un lavoro eccezionale. Stiamo costantemente imparando. Sono stato qui con i ragazzi fino alle dieci di sera per vedere tutti i dati e capire dove migliorare, soprattutto in ottica gara visto che la Red Bull è super veloce. Problemi? A livello fisico. C’è tantissimo stress in frenata, anche in curva soprattutto con il collo. Con il caldo bisogna stare attenti a non far surriscaldare le gomme".