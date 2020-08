Paddock Live, stasera Rosberg su Sky

Appuntamento da non perdere questa sera sul canale 207: Nico Rosberg, campione del mondo 2016, ospite di Paddock Live Show alle 19.30. Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Un post qualifica imperdibile questa sera su Sky Sport F1 (canale 207). Ospite d'eccezione Nico Roberg, campione del mondo 2016 con la Mercedes. Il pilota tedesco sarà in diretta dalle 19.30 e chissà, magari ci spiegherà come battere Lewis Hamilton. Lui in quella stagione c'è riuscito...