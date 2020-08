In un momento di grande difficoltà per Vettel, è doveroso ricordarsi delle magie che hanno consentito a Seb di conquistare quattro Mondiali consecutivi e tante vittorie al volante della Ferrari, tra cui alcune entrate nella leggenda del Cavallino. Ecco una clip con tutti i migliori momenti del tedesco nella sua gloriosa carriera in Formula 1. . Il GP della Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)