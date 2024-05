L’attesissima RB Hypercar, ultima creazione di Adrian Newey in Red Bull, verrà svelata al Goodwood Festival of Speed 2024, in programma dall'11 al 14 luglio, quando il team festeggerà 20 anni in Formula 1. Il giorno prescelto sarà il 12 luglio nel Cathedral Paddock, dove rimarrà in esposizione per tutto il weekend del festival. "Siamo entusiasti di presentare la RB17 al pubblico per la prima volta e non potevamo pensare ad un palcoscenico mondiale migliore del Goodwood Festival of Speed", ha dichiarato il team principal Chris Horner, "Nella RB17 abbiamo convogliato tutto ciò che abbiamo imparato sul mondo delle corse e sulla realizzazione di auto dalle prestazioni estreme e non vediamo l'ora che il pubblico ne veda il risultato. Non vedo l'ora di celebrare la nostra 20^ stagione davanti a fan così appassionati". Tra le presenze già confermate al festival insieme ad Horner, David Coulthard, vincitore di 13 GP, e l'ex pilota Patrick Friesacher. Altri nomi saranno annunciati.