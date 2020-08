Gp Spagna, l'analisi del successo di Hamilton

Hamilton e Mercedes battono anche il caldo, loro nemico principale, e si aggiudicano il Gp di Spagna. È stato tutto piuttosto semplice per Hamilton che, scattato alla grande dalla pole position, gestisce le gomme per poi imprimere un ritmo alla gara che nessuno è stato in grado di reggere. Verstappen, secondo, ha colto il massimo risultato possibile per la Red Bull approfittando del pessimo scatto in partenza di Bottas, giunto terzo alla bandiera a scacchi.

Giù dal podio è finita una ritrovata Racing Point che ha raccolto punti pesanti in Spagna con il quarto posto di Stroll e il quinto di Perez. La scuderia di “papà Stroll” con questo bottino di punti si è riportata al terzo posto della classifica costruttori scavalcando di un solo punto la McLaren. La squadra di Woking su un tracciato ostico per le caratteristiche della vettura ha ottenuto un ottimo sesto posto con Sainz. Fine settimana deludente per la Ferrari. Dopo un sabato molto negativo non si è riusciti a ribaltare il risultato in gara. Il Team di Maranello si è dovuto accontentare della settima posizione con Vettel mentre, Leclerc, è stato costretto al ritiro.

Mercedes “volava” nonostante il caldo

Alla vigilia si pensava di vedere una W11 in difficoltà sul circuito spagnolo di Barcellona. Una difficoltà non dovuta a carenza della vettura ma al caldo che si pensava potesse mettere in difficoltà gli pneumatici di Hamilton e Bottas. Il team anglo-tedesco, come spesso ci ha abituato, ha analizzato dettagliatamente i dati e si è presentato in pista già con delle soluzioni meccaniche/aerodinamiche che hanno permesso ai piloti di spingere senza stressare oltremodo le gomme. Già dopo la gara di Silverstone, gli ingegneri, avevano ben chiaro cosa avevano sbagliato a livello di setup e sono corsi immediatamente ai ripari. Sul circuito di casa per salvaguardare le anteriori avevano caricato troppo le posteriori e questo, in abbinamento con le pressioni alte degli pneumatici, li aveva mandati in crisi. Pirelli ha portato le mescole di pneumatici più dure che sono le preferite della W111 e le pressioni minime, rispetto a Silverstone 2, sono diminuite: da 27 a 23 PSI sull'asse anteriore e da 22 a 20,5 su quello posteriore.

In terra spagnola hanno lavorato fin da subito pensando alla gara sacrificando anche un po’ di performance in qualifica. Sono scesi in pista con un setup aerodinamico molto carico e questo gli ha permesso di essere molto gentili con gli pneumatici. Sicuramente anche il circuito (Silverstone ha dodici curve che si percorrono a oltre 220 km / h, Barcellona, invece, ha solo due vere curve di altissima velocità) e la tipologia di asfalto li ha aiutati, come ha ammesso Wolff dopo la bandiera a scacchi: “L'asfalto di Barcellona è ruvido, quello di Silverstone liscio come uno specchio”.

Hamilton è stato veramente perfetto nella gestione delle gomme ed ha dominato la gara fin dalle primissime battute. Dopo un ottimo spunto al via si è messo in chiara gestione delle soft nonostante alle sue spalle ci fosse Verstappen. Gli ingegneri lo hanno guidato in modo perfetto facendoli tenete un ritmo piuttosto lento per allungare il più possibile lo stint con le soft.