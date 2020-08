GP di Spa, tutto sul circuito del Belgio

Il terzo settore, come caratteristiche tecniche, è similare al primo ed anche qui servirà avere una Power Unit molto potente ed un ottimo grip meccanico che sarà fondamentale per avere un’ottima trazione in uscita dall’ultima chicane.

Ci sono due tratti dove è possibile utilizzare l’ala mobile per il sorpasso: nel rettilineo principale e sul Kemmel Straight. Le due curve più impegnative sono l’Eau Rouge e la Blanchimont , curve veloci con grande accelerazione laterale, che non permettono errori specialmente in caso di pioggia.

Il tracciato è lungo 7004 m e la gara si svolgerà su 44 giri . È formato da cinque tratti ad alta velocità (rettilineo principale, tratti 1-5, 7-8, 9-12 e 15-18), tre curve lente (1, 18 e 19) e due chicanes ideali per il sorpasso (curve 5-6 e 18-19). Il rettilineo principale misura 550 metri e si percorre a full gas per 6,6 s, il rettilineo secondario (1900 m di lunghezza) si percorre a full gas per 24 s mentre, il rettilineo supplementare (1500 m di lunghezza), si percorre a full gas per 18,6 s.

Negli scorsi anni si utilizzavano assetti aerodinamici da medio-basso carico ma, a partire dal 2017, dopo il cambio regolamentare e l’introduzione delle gomme larghe, per via del maggior carico aerodinamico generato dal corpo vettura, gli ingegneri potranno optare per scaricare ulteriormente le ali optando per assetti da basso carico. Secondo le simulazioni la migliore prestazione si ha con un livello di carico medio o medio basso . Il primo (medio carico) favorisce l’aderenza, il secondo (medio basso) la velocità di punta e quindi il sorpasso. A livello meccanico si ritornerà ad utilizzare assetto più rigidi molto più simili a quelli di Silverstone rispetto a quelli utilizzati in Spagna.

Il consumo di carburante non è un problema a Spa

Il tracciato di SPA non è severo per i consumi per via delle configurazioni delle varie vetture che scenderanno in pista con ali da basso carico che genereranno “poca” resistenza all’avanzamento. Se i team sceglieranno assetti da medio-basso carico si quantifica un consumo di carburante inferiore ai 100 kg, in condizioni di pista asciutta senza intervento della Safety Car.

Il circuito è poco severo per i freni

Il tracciato di Spa è poco severo per i freni ma critico per il corretto raffreddamento dei dischi per le due frenate caratterizzate da elevatissima energia, la Les Combes, la più potente, al termine del rettilineo del Kemmel e la Bus Stop prima del traguardo, particolarmente severa perché arriva da un lungo raffreddamento del disco che può ridurre la capacità frenante.

Gli pneumatici sono molto sollecitati

Pirelli porterà in pista i compound C2 (bianche), C3 (gialle) e C4 (rosse). Il tracciato sollecita le gomme sia in longitudinale in frenata che in laterale in trazione e percorrendo le curve veloci. Combinando elevata velocità nei curvoni veloci assieme al carico aerodinamico, i piloti dovranno gestire possibili fenomeni di blistering delle gomme. La temperatura dell’asfalto in questa regione e periodo dell’anno non è elevata, specialmente in presenza di nuvole, e le gomme dovranno essere gestite alla perfezione per evitare l’usura quando non sono perfettamente in temperatura.

La modalità “Party Mode” sarà vietata a partire dal Gp di Monza

Le mappature aggressive che i team usano per le qualifiche saranno bandite a partire dal Gp di Monza. La Federazione aveva come obiettivo quello di proibirle già dal Go di Spa ma su pressione di alcuni motoristi ha deciso di concedere un’ulteriore settimana per permettere ai motoristi di completare i test sui banchi. Il ban andrà a riguardare solamente le mappature che gestiscono la sola parte endotermica delle power unit. Dalla sessione di qualifica i vari team dovranno dichiarare quale la mappatura standard scelta, che potrà essere differente da weekend a weekend. Le regolazioni sulla parte ibrida saranno ancora permesse. Nella giornata di gara sarà permesso al pilota l’utilizzo di mappature più aggressive per un certo numero di chilometri. Sarà, inoltre, possibile variare la mappatura in quelle fasi di qualifica e gara ritenute “particolari” come i giri di lancio e di cool down in qualifica o in condizioni di Safety Car / Virtual Safety Car durante le gare.