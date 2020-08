La Renault ha fatto richiesta di ritirare l'appello contro la sentenza sulla Racing Point in relazione alle prese dei freni copiate dalla Mercedes. Il team francese era stato il primo a muoversi contro la Racing Point, accusata da tutti di essere un clone della Mercedes, ottenendo una vittoria parziale prima della seconda gara di Silverstone: la scuderia di Lawrence Stroll era stata infatti sanzionata con 400 mila dollari di multa e 15 punti tolti nel mondiale costruttori.

Gli appelli alla sentenza

La sentenza però non aveva convinto molti, ragione per cui diversi team avevano pensato di appellarsi. Alla fine solo Renault e Ferrari sono andate avanti ma ora i francesi ci ripensano, soddisfatti del dialogo instaurato nel frattempo con la Fia, della salvaguardia del principio fondamentale team=costruttore e di un'apparente armonia ritrovata con la firma del Patto della Concordia.

Che farà ora la Ferrari?

L'appello della Rossa è rivolto contro Racing Point ma nel mirino c'è anche Mercedes che da questa vicenda finora non è stata minimamente toccata. In una stagione deludente in pista Maranello cercherà comunque l'affondo in tribunale?