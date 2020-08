Dopo il caldo torrido in Catalogna, il settimo weekend del Mondiale potrebbe svolgersi in condizioni meteo molto differenti: temperature basse e possibilità di pioggia elevate. Il GP del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)





Settimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 e un meteo che sarà ben diverso da quello trovato da team e piloti due settimane fa in Catalogna. Si corre in Blegio, a Spa, con pioggia e meteo variabile per l'intero weekend, con temperature che sembrano essere un'anticipazione dell'Autunno. Di seguito le previsioni da venerdì a domenica, con la gara in programma alle 15.10 (diretta Sky Sport F1 e Sky Sport Uno).