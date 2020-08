Il direttore esecutivo della Mercedes sulla gara di questo fine settimana a Spa: "Qui non vinciamo dal 2017, per questo ci sono questioni in sospeso. E' una pista iconica, tra le più amate dalla gente, ma trovare il giusto set-up può essere difficile". Il GP del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) LA GUIDA TV DEL GP

“A Spa non vinciamo dal 2017, perciò qui abbiamo questioni in sospeso". Sono le parole di Toto Wolff, direttore esecutivo della Mercedes, riportate dal sito ufficiale della Formula 1. Quella del Belgio è "una pista iconica - prosegue Wolff - ed una delle preferite dalla gente, ma trovare il giusto set-up può essere difficile per le sue diverse caratteristiche".