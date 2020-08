Per la seconda gara prevista a Sakhir il 6 dicembre, cambia il layout del tracciato rispetto alla tradizionale gara in Bahrain: si svolgerà sui 3.543 metri del perimetro esterno al circuito. E' una sorta di ovale. Si correrà sempre di sera e saranno 87 i giri da percorrere

Una novità importante in vista della seconda gara prevista in Bahrain il prossimo 6 dicembre: è stato ufficializzato la scelta di un nuovo layout. dunque diverso da quello tardizionale e dove si correrà regolarmente nella settimana precedente. La Formula 1 ha così concluso che il "circuito esterno" ovvero il perimetro attorno alla pista di Sakhir è l'opzione più adatta per la seconda gare del Bahrain. Anche questo gran premio sarà notturno, ma prevede 87 giri dato che il tacciato è più corto: 3.543 metri contro i 5.412 del "tradizionale". Il nuvo circuito, che è una sorta di ovale, presenta caratteristiche diverse dall'altro e diventa così il secondo circuito più corto in Formula 1. Di seguito i due tracciati a confronto.