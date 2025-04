Hamilton: "Mi è mancato il feeling con le Soft"

Lewis Hamilton deluso dopo il 13° tempo nelle libere di Jeddah: "Non è andata nel migliore dei modi. Era difficile far funzionare le gomme. Finora il sabato sono sempre andato indietro, questa volta spero di fare dei miglioramenti. Ci sono stati punti in cui mi sono sentito bene, ma non ho avuto feeling con le soft. Speriamo di migliorare in vista delle qualifiche". Guarda il video. Tutto il GP dell'Arabia Saudita è live su Sky e in streaming su NOW

