Charles Leclerc ha chiuso con il 4° tempo il venerdì di Jeddah: "E' stata una buona giornata. Abbiamo cambiato parecchio la vettura, ho imparato tanto e quando prenderemo la finestra giusta miglioreremo la prestazone. McLaren sembra ancora più veloce di noi, ma ho fiducia di fare bene in qualifica. Abbiamo esplorato varie opzioni, ho le idee chiare e andrò in quella direzione".

