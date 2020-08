Pierre Gasly è in pista a Spa con un casco speciale, in ricordo dell'amico Anthoine Hubert, scomparso tragicamente durante il GP del Belgio di Formula 2 dello scorso anno: "Un casco speciale per un amico speciale. La vita è dura, impossibile credere a quanto successo, cercherò di renderlo orgoglioso in questo fine settimana". Il GP di Spa è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GASLY, OMAGGIO A SPA PER HUBERT