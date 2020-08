Charles Leclerc commenta la giornata complicata della Ferrari, in grande difficoltà nelle prime due sessioni di prove libere del GP del Belgio: "E' stata una giornata difficile - ha detto il monegasco, 15° al termine delle FP2 -. E' una sorpresa anche per noi vederci così indietro. Nelle libere 2 abbiamo provato tante cose nuove, tra cui un assetto aggressivo per il carico aerodinamico ma non andava bene. Ci mancava proprio il passo. Dobbiamo lavorare sodo, ma non mi aspetto miracoli". La Ferrari è peggiorata di un secondo rispetto al 2019, anno in cui Leclerc si impose a Spa: "Non sono belle cose. E' brutto vedere la Ferrari così in basso. Come piloti stiamo cercando di dare il meglio". Il meteo di Spa, con una possibile pioggia, potrebbe aiutare la Ferrari? "Non lo so, stiamo faticando tanto con il bilanciamento in questo weekend - ha detto Leclerc -. Sotto la pioggia il bilanciamento peggiora, quindi sarà difficile se non troviamo delle soluzioni ai nostri problemi".