Dopo le libere del venerdì a Spa, un grafico della Formula 1 compara le prestazioni delle monoposto in Belgio nel 2019 e quelle del 2020: evidenziata la situazione di crisi della Ferrari.

Una stagione complicatissima per la Ferrari. La conferma anche nel weekend del GP del Belgio, dopo un venerdì da dimenticare con le Rosse di Leclerc e Vettel lontani dalle prime posizioni. Peggio ancora nel terze libere, con il tedesco addirittura ultimo per il peggior risultato di sempre del team nelle FP3. Difficoltà nel settore centrale e nel mandare in temperatura le gomme. Pneumatici a parte, le prestazioni della SF1000 preoccupano e sembrano non migliorare. Anzi. Un grafico della F1 compara i dati dello scorso anno a Spa e quelli ottenuti dopo la gionata di libere: si nota la crescita della Williams e di tutti i team, ma soprattutto c'è il peggioramento della sola Ferrari che perde 1 secondo e 3.